Lüneburg: Doch kein Glühwein an städtischen Weihnachtsbuden Stand: 04.12.2020 19:18 Uhr Als Ersatz für einen Weihnachtsmarkt gibt es in Lüneburg kleine Weihnachtsinseln mit Verweilzonen. Dort sollte es ab Freitag eigentlich auch Glühwein geben. Das ist nun aber doch vorerst verboten.

Untersagt ist dabei nicht nur der Alkoholausschank, sondern jeglicher Getränkeverkauf an allen Buden in städtischer Regie. Für das sehr kurzfristig erlassene Verbot führt die Stadt "Sicherheitsgründe" an. Hintergrund sei, dass Dritte in der Zwischenzeit weitere Mitnehm-Angebote geplant hätten, von denen die Stadt bislang nichts gewusst habe. "Wir können daher aktuell nicht einschätzen, wie der Zulauf am Wochenende wird", sagte Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD) am Freitag. Es sei zu befürchten, dass der Andrang auf die Verweilzonen dann zu groß werden könnte. "Sicherheit und Infektionsschutz sind für uns aber absolut vorrangig", so Mädge.

Gespräche in der kommenden Woche geplant

Die vier von der Stadt eingerichteten Verweilzonen seien zum Essen und Trinken gedacht, unabhängig davon, woher die Speisen und Getränke kommen, heißt es vonseiten der Stadt. Damit das Hygienekonzept auch trage, müssten Angebot und Nachfrage zueinander passen. An 22 Buden, die sich am Gassenzauber beteiligen, sollte Glühwein, Bratwurst und Schmalzkuchen verkauft werden. Nun ist zunächst nur der Verkauf von Essen erlaubt. Die Verwaltung will sich laut Mädge in der kommenden Woche mit den anderen Anbietern verständigen und prüfen, unter welchen Bedingungen Getränke in der Innenstadt verkauft werden können.

Essen und Trinken nur im Sitzen erlaubt

In den Verweilzonen darf ausschließlich im Sitzen konsumiert werden. Die Maskenpflicht in der Altstadt wird zudem ausgeweitet. Bis zum 23. Dezember sind die Stände offiziell bis 20 Uhr geöffnet, eine Stunde Spielraum ist eingeplant. Sicherheitspersonal und das Ordnungsamt werden auf die Einhaltung der Corona-Regeln achten. Besondere Aktionen sind Adventskalender in Schaufenstern mit hochwertigen Preisen, eine Märchenmeile, Lichtprojektionen und 200 Tannenbäume. Auch Künstler sollen auftreten.

Hilfspaket zur Stärkung des Einzelhandels

Anders als angekündigt gibt es an den Adventswochenenden im Landkreis auch keine kostenlosen Busfahrten. Der Grund ist nach Angaben der Stadt, dass es keine rechtzeitige Absprache mit dem Hamburger Verkehrsverbund (HVV) gegeben hat. Die Stadt Lüneburg ist aber mit anderen Angeboten darum bemüht, Kunden für den Weihnachtseinkauf in die Innenstadt zu holen. So können Bürger aus Stadt und Landkreis einen Zehn-Euro-Gutschein erhalten, wenn sie zum Einkaufen an den Advents-Sonnabenden mit dem Rad in die Stadt fahren.

