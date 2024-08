Stand: 01.08.2024 08:36 Uhr Lüneburg: Brüder entwenden monatelang hochwertige Kleidung

Zwei Brüder sollen in einem Lüneburger Bekleidungsgeschäft Artikel im Wert von mehreren Tausend Euro ergaunert haben. Unter anderem hätten sie Kleidungsstücke nicht bezahlt oder Retouren vorgetäuscht, so die Polizei. In dem Geschäft seien zuletzt immer wieder Unstimmigkeiten bei den Abrechnungen aufgefallen. Zum Beispiel, weil Ware angeblich zurückgegeben wurde, im Lager aber nicht auffindbar war. Daraufhin positionierten sich Ermittler in zivil in dem Geschäft. Sie beobachteten einen Mann, der mit Kleidung für mehr als 1.000 Euro den Kassenbereich verließ - bezahlt hatte er aber nur Socken für zehn Euro. Bei dem vermeintlich gewöhnlichen Käufer habe es sich um den Bruder des Kassierers gehandelt. In der Wohnung der 24 und 26 Jahre alten Brüder wurden laut Polizei ganze Säcke voller hochwertiger Kleidungsstücke beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.08.2024 | 06:30 Uhr