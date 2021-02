Stand: 26.02.2021 10:16 Uhr Lüchow-Dannenberg: Alternative zum Impfzentrum möglich

Impfberechtigte Menschen aus dem Kreis Lüchow-Dannenberg können sich nun doch ohne negative Folgen von der Warteliste für das Impfzentrum Uelzen löschen lassen. Das hat Landrat Jürgen Schulz (parteilos) auf NDR Anfrage bestätigt. Stattdessen könnten Impfberechtigte sich auch an einer der vier geplanten Impfstellen im Kreis Lüchow-Dannenberg impfen lassen, so Schulz. Er machte aber darauf aufmerksam: Wer sich vor Ort impfen lässt, werde erst später geimpft, als es im Impfzentrum Uelzen der Fall gewesen wäre. Die Elbe-Jeetzel-Zeitung hatte zuerst über diese Entwicklung berichtet. Der Landkreis hatte zunächst an seine Bürger appelliert, die Impftermine in Uelzen in jedem Fall wahrzunehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.02.2021 | 09:30 Uhr