Stand: 01.12.2023 06:12 Uhr Linienbus überfährt Fußgänger - Mann stirbt an Unfallstelle

In Stade hat es am Donnerstagabend einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein bislang unbekannter Mann ist von einem Linienbus erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der Fußgänger sei unter dem Bus eingeklemmt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher vor Ort. Ein Notarzt habe noch an der Unfallstelle den Tod des Mannes festgestellt, so der Sprecher. Mit Hebekissen sei es gelungen, den Leichnam zu bergen. Das "Stader Tageblatt" berichtet, dass der Mann unvermittelt vor den Bus gelaufen sein soll und der Busfahrer den Unfall so nicht mehr verhindern konnte. Der Mann soll demnach keinen Ausweis dabeigehabt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

