Stand: 13.03.2025 11:36 Uhr Leichenfund an A7 bei Toppenstedt: Obduktion angeordnet

Nach dem Fund einer männlichen Leiche an der A7 bei Toppenstedt (Landkreis Harburg) hat die Lüneburger Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet. Zwar gebe es keine konkreten Hinweise auf Fremdeinwirkung, mit der Obduktion sollen aber Restzweifel ausgeschlossen werden, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Toten um einen 42-Jährigen aus dem Landkreis Harburg. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei hatten die Leiche am Montag bei einer Streckenkontrolle gefunden. Nach Angaben der Polizei ist der Mann bereits vor etwa zwei Wochen gestorben.

