Stand: 02.02.2021 16:14 Uhr Landkreis Uelzen mit höchster Inzidenz - Sieben Tote

Der Landkreis Uelzen hat sieben Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus an einem Tag gemeldet. Unklar ist allerdings, ob darin auch nachgemeldete Fälle vom Wochenende sind. Der Landkreis verzeichnet aktuell mit mehr als 240 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hat der Landkreis jüngst verschärft. Bis in den Dezember hatte Uelzen lange Zeit zu den Landkreis mit einer weit unterdurchschnittlichen Inzidenz gezählt.

Weitere Informationen Landkreis Uelzen verschärft Corona-Schutzmaßnahmen Das Rathaus darf nur betreten, wer telefonisch einen Termin vereinbart hat. (01.02.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.02.2021 | 15:00 Uhr