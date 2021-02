Stand: 15.02.2021 11:17 Uhr Landkreis Uelzen: Wölfin angefahren und verendet

Im Landkreis Uelzen ist Ende vergangener Woche eine Wölfin von einem Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt worden. Laut Polizei handelte es sich um ein junges Tier. Verkehrsteilnehmer hätten die verendete Wölfin am Freitagabend an der Landesstraße 233 zwischen Bardenhagen und Velgen entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass das Tier kurz zuvor angefahren wurde. Bislang gebe es keine Hinweise auf das beteiligte Fahrzeug, so ein Polizeisprecher. Hinweise zum mutmaßlichen Unfallverursacher nimmt die Polizei Uelzen unter der Telefonnummer (0581) 930-0 entgegen.

