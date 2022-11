Stand: 18.11.2022 11:10 Uhr Landkreis Rotenburg: Polizei warnt vor Taschendieben

Die Polizei im Landkreis Rotenburg warnt vor Taschendieben. Besonders Seniorinnen und Senioren sollen wachsam sein, denn zuletzt seien vermehrt ältere Menschen beim Einkaufen bestohlen worden. Beispielsweise hatten zwei Unbekannte am Donnerstag einer 76-Jährigen auf einem Parkplatz in Selsingen den Geldbeutel aus der Jacke gestohlen. Die Frau bemerkte das zwar, die Täter gaben die Geldbörse unter einem Vorwand auch zurück, hatten aber die EC-Karte bereits entwendet, so die Polizei. Das Präventionsteam der Polizei rät: Wertsachen sicher in den Innentaschen der Jacken aufbewahren und beim Einkaufen Taschen im Einkaufswagen nicht aus den Augen lassen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 18.11.2022 | 13:30 Uhr