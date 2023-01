Stand: 19.01.2023 07:08 Uhr Landkreis Lüneburg: Erneut deutlich mehr E-Autos zugelassen

Die Elektromobilität im Landkreis Lüneburg nimmt weiter Fahrt auf: Immer mehr Menschen tanken ihren fahrbaren Untersatz an der Steckdose. Das teilt der Landkreis mit. Zum 1. Januar 2023 waren in der Kfz-Zulassungsstelle demnach insgesamt 6.703 Hybrid- und E-Autos zugelassen. Das seien rund 2.200 Fahrzeuge mehr als noch ein Jahr zuvor. Der Landkreis Lüneburg verbucht damit zum dritten Mal in Folge einen deutlichen Anstieg der Zulassungen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.01.2023 | 07:30 Uhr