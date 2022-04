Stand: 27.04.2022 21:40 Uhr Landkreis Lüchow-Dannenberg: Feuerwehr bekämpft Waldbrand

Im Landkreis Lüchow-Dannenberg hat es am Mittwoch den ersten großen Waldbrand in der Region in diesem Jahr gegeben. In der Nähe von Neu Darchau brannte es am Nachmittag nach Angaben eines Feuerwehrsprechers auf einer Fläche von bis zu fünf Hektar. Nach zwei Stunden hatten die rund 80 Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle. Nach Angaben der Waldbrandzentrale in Lüneburg hat es in diesem Jahr bisher schon so viele Brände gegeben wie seit 20 Jahren nicht mehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 28.04.2022 | 06:30 Uhr