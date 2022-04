Land will Bau von LNG-Terminal in Stade bis 2026 Stand: 12.04.2022 15:03 Uhr An der Elbe soll ein Terminal zum Anlanden von Flüssiggas gebaut werden. Das Genehmigungsverfahren ist eingeleitet. Umweltschützer sehen das Projekt kritisch. Das Land hingegen drückt aufs Tempo.

"Es muss jetzt schnell gehen", sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Dienstag bei einem gemeinsamen Besuch mit Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) im Industriepark Stade. Dort wollen das Konsortium Hanseatic Energy Hub (HEH) und der Hafenbetreiber Niedersachsen Ports das Terminal errichten. Beide Minister schlossen vor Ort nicht aus, dass die Bauarbeiten für den Anleger an der Elbe möglicherweise starten können, noch bevor der Bau abschließend genehmigt ist. Dann könnte es schon im März nächsten Jahres los gehen. Ab 2026 könnten dann große LNG-Tanker mit Flüssiggas in Stade anlegen. Ein Zehntel des Gasbedarfs in Deutschland soll so ins Land kommen.

Videos 1 Min Pläne für LNG-Terminal für Flüssiggas Stade Bisher gibt es ihn nur als Computersimulation. An dem Hafen soll Flüssiggas aus großen Tankschiffen umgeschlagen werden. (24.02.2022) 1 Min

LNG soll unabhängig von russischem Gas machen

Die Finanzierung des Projekts ist noch unklar. Wirtschaftsminister Althusmann kündigte in Stade an, er wolle den Bund mit in die Pflicht nehmen. Seitens der öffentlichen Gesellschaft Niedersachsen Ports sollen in den kommenden Jahren Mittel von 200 Millionen Euro für Planung und Vorbereitung zur Verfügung gestellt werden, so Althusmann. Allerdings nicht nur für das Projekt in Stade, sondern auch für ein weiteres, geplantes LNG-Terminal in Wilhelmshaven. Beide Standorte seien wichtig, um von russischem Gas unabhängiger zu werden, betonten die Minister.

Deutsche Umwelthilfe: "LNG-Terminals sind überflüssig"

Deutliche Kritik an den Plänen kommt von der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Die geplante Anlage in Stade leiste keinen Beitrag, die heutige Energiekrise zu lösen - und sie helfe auch nicht dabei, sich kurzfristig unabhängiger von russischem Gas zu machen. So sieht es Sascha Müller-Kraenner, DUH-Bundesgeschäftsführer. Denn selbst bei bestmöglichem Szenario würde es Jahre dauern, bis das Terminal gebaut sei, kritisiert er. Auch der Standort kommt beim ihm nicht gut weg. Gigantische LNG-Tanker über die Elbe nach Stade zu lotsen - das nennt Müller-Kraenner fahrlässig. Zudem ist solch ein Terminal seiner Meinung nach eine Bürde, da es keinen Beitrag zur Energiewende leiste. Denn: "Trotz aller anderslautenden Bekundungen von Vorhabenträgern und Politik kann das Terminal nur für den Import von fossilem Erdgas genutzt werden." Damit würde die Abhängigkeit von klimaschädlicher Energie zementiert, so Müller-Kraenner.

Videos 3 Min Green Cruising: Ist LNG die Lösung für Kreuzfahrtschiffe? Die Branche will sich klimafreundlicher präsentieren, aber Klimaschützer warnen. Sie empfehlen synthetische Kraftstoffe. (11.04.22) 3 Min

Chemie-Konzern Dow steigt in Konsortium ein

Das Konsortium Hanseatic Energy Hub (HEH) hatte am Montag nach eigenen Angaben die Genehmigung für das geplante Flüssigerdgas-Terminal in Stade beantragt. Dem NDR in Niedersachsen zufolge hat die Gruppe das 6.000 Seite starke Projektpapier beim Gewerbeaufsichtsamt in Lüneburg und beim Landesbetrieb für Küstenschutz eingereicht. Die Investoren teilten außerdem mit, dass das US-Chemieunternehmen Dow neuer Minderheitsgesellschafter ist. Zur Höhe der Gesellschaftsanteile hätten die Partner demnach Stillschweigen vereinbart. Katja Wodjereck, Präsidentin und General Managerin für Dow Deutschland, bezeichnete das geplante Terminal als wichtige Brückentechnologie und Baustein der Energiewende. "Das Flüssiggasterminal wird von Anfang an so geplant, dass es die Kapazitäten für LNG erweitern könnte und potenziell andere Flüssiggase anlanden kann", sagte Wodjereck.

Weitere Informationen Mit Flüssigerdgas raus aus Abhängigkeit von Russland? Fakten zu LNG LNG soll die Abhängigkeit von Erdgas aus Russland verringern. Was ist LNG und welche Planungen gibt es im Norden? (04.04.2 mehr

Umwandlung soll emissionsfrei funktionieren

Das geplante Terminal soll in unmittelbarer Nachbarschaft von Dow im Industriepark Stade entstehen. Die Investoren wollen die industrielle Abwärme von Dow nutzen, um das Flüssiggas emissionsfrei zu erwärmen, in Gas umzuwandeln und in die Netze einzuspeisen. LNG wird bei -162 Grad Celsius per Schiff transportiert. Die Anlage soll über eine Regasifizierungs-Kapazität von 13,3 Milliarden Kubikmetern pro Jahr verfügen.

Dem HEH-Konsortium gehören neben Dow der Gasinfrastrukturbetreiber Fluxys (Belgien), die Partners Group (Schweiz) und die Buss-Gruppe aus Hamburg an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.04.2022 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energienetze Energie