Ladendiebstahl: Säugling vorm Bauch und Diebesgut dazwischen

Nach Polizeiangaben hat eine Frau in Zeven (Landkreis Rotenburg) versucht, gestohlene Waren zwischen ihrem Bauch und dem davor gebundenen Kleinkind aus einer Drogerie zu schmuggeln. Den Beamten zufolge betrat die 20-Jährige am Samstag mit zwei Komplizinnen den Laden. Eine Mitarbeiterin habe sich an einen früheren Ladendiebstahl erinnert, das Trio deshalb beobachtet - und auf frischer Tat ertappt. Hinter der Kasse habe die Mitarbeiterin die Frauen angesprochen, die daraufhin das Diebesgut unter dem Säugling hervor geholt hätten. Gegen die Frauen sei ein Strafverfahren eingeleitet worden.

