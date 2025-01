Stand: 16.01.2025 15:46 Uhr LKH-Arena Lüneburg: Kritik an Sicherheit und Auslastung

Die LKH-Arena in Lüneburg steht in der Kritik: Laut einem Bericht der "Landeszeitung" fehlt ein gültiges Sicherheitskonzept. Dabei geht es um Fragen wie die sichere Evakuierung bei Feuer oder Wasserschäden. Am Mittwoch einigten sich Vertretende des Landkreises, der Stadt und der Betreibergesellschaft darauf, bis Ende März ein Konzept durch einen externen Dienstleister erstellen zu lassen. Auch die Auslastung der Arena sorgt für Diskussionen. Trotz 110.000 Besuchenden im vergangenen Jahr fordert SPD-Fraktionschef Franz-Josef Kamp mehr Konzerte und Messen. Veranstaltungsplaner Klaus Hoppe sieht die Arena im Plan und kündigt für dieses Jahr größere Kulturangebote an. Schwach besucht waren zuletzt jedoch Partys wie die Weihnachts- und Silvesterfeiern. Der Landkreis steht unter Druck, in beiden Bereichen nachzubessern.

