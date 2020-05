Stand: 12.05.2020 17:36 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kulturelle Landpartie: "In diesem Jahr geht nichts"

Obwohl die Kulturelle Landpartie in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt ist, bereiten offenbar einige Ausrichter auf ihren Höfen im Landkreis Lüchow-Dannenberg Angebote vor. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Landrat Jürgen Schulz (parteilos) äußerte sich besorgt und appellierte an Veranstalter und Besucher, die Situation zu akzeptieren und zu Hause zu bleiben.

Schulz: Keine Möglichkeit für Genehmigungen

Dem Landkreis lägen bereits Anfragen aus verschiedenen Dörfern vor, sagte der Landrat. Er sehe aber überhaupt keine Möglichkeit, Teile der Kulturellen Landpartie zu erlauben. Das ergebe in diesem Jahr keinen Sinn, so Schulz: "Selbst Einzelausstellungen auf Scheunen oder ähnliches werden mit so hohen Auflagen versehen sein, dass es einfach keine Freude machen wird."

Behörden sollen kontrollieren

Gastronomie könne auf keinen Fall auf den Höfen erlaubt werden, ebenso wenig wie wildes Campen auf den Wiesen. Letzteres hatte ohnehin, unabhängig vom Coronavirus, in den vergangenen Jahren bereits für Ärger gesorgt. Der Landkreis werde das Thema mit dem Gesundheitsamt besprechen, so Schulz. Klar sei auch: Beamte des Landkreises und auch die Polizei würden kontrollieren, dass nichts aus dem Ruder laufe, betonte der Landrat.

Organisatoren: Wir planen keine Events

"Die Kulturelle Landpartie ist abgesagt und mir ist niemand bekannt, der für diese Zeit größere Events planen würde", sagte Organisator Heinz Laing. Touristen werden zwischen Himmelfahrt und Pfingsten dennoch im Wendland erwartet. Mitorganisator Erich Bäuerle ergänzte, dass dann auch viele Künstler ihre Ateliers öffnen und ihre Werke zeigen würden - das sei jedoch deren Privatsache. Er erwartet, dass es im kommenden Jahr wieder eine Kulturelle Landpartie geben wird. Der Verein werde finanziell überleben. Eine gute Aussicht auch für Landrat Schulz: "Im nächsten Jahr auf ein Neues und dann wieder mit viel Freude. In diesem Jahr geht leider nichts."

