Kohlenmonoxid ausgetreten: Zwölf Verletzte in Buchholz Stand: 05.12.2022 08:21 Uhr In einer Reihenhaussiedlung in Buchholz in der Nordheide sind gefährliche Kohlenmonoxid-Werte gemessen worden. Zwölf Menschen kamen ins Krankenhaus. Ein Gasleck wurde bislang nicht gefunden.

Die Feuerwehr hat am Sonntag Großalarm in der Stadt im Landkreis Harburg ausgelöst: Eine Familie in einem Reihenhaus hat nach Angaben der Polizei plötzlich über Übelkeit und Schwindel geklagt und den Notruf gewählt. Ein Kohlenmonoxid-Messgerät, das die Sanitäter routinemäßig trugen, zeigte erhöhte Werte an. Daraufhin wurde die gesamte Häuserzeile evakuiert. Laut Polizei erlitten zwölf Personen eine Kohlenmonoxidvergiftung. Darunter seien auch zwei Rettungssanitäter.

Bewohner dürfen vorerst nicht zurück in Häuser

Trotz intensiver Suche haben Experten bislang keine Ursache für den hohen Gaswert gefunden. Die Bewohner können bis auf Weiteres nicht in ihre Häuser zurück. Sie sind laut Polizei bei Freunden und Verwandten untergekommen. Heute soll weiter nach dem Leck gesucht werden. Kohlenmonoxid tritt laut Polizei aber nicht mehr aus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.12.2022 | 09:00 Uhr