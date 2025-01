Stand: 09.01.2025 08:27 Uhr Keine Pommes? Streik im Center Parcs Bispingen

Beim Center Parcs in Bispingen wird am Donnerstag gestreikt. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat die 160 Beschäftigten in den Restaurants des Parks erneut dazu aufgerufen, ganztägig die Arbeit niederzulegen. NGG Sprecher Lübbert rechnet damit, dass etwa 50 von ihnen beim Warnstreik mitmachen. Geplant ist, dass sie zu einer zentralen Kundgebung der Gewerkschaft nach Hamburg fahren. Hintergrund sind die stockenden Tarifverhandlungen in der Systemgastronomie. Die NGG fordert einen Stundenlohn von mindestens 15 Euro. Bereits im September war im Center Parcs gestreikt worden.

