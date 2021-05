Stand: 19.05.2021 12:46 Uhr Keine Impfstoffe: Mobile Impfungen in Lüneburg abgesagt

In den zwei Lüneburger Stadtteilen Kaltenmoor und Am Weißen Turm sollten in dieser Woche eigentlich die mobilen Impfungen starten - daraus wird aber vorerst nichts. Das haben die Stadt und der Landkreis Lüneburg mitgeteilt. Der Landrat musste die Initiative absagen, weil der Impfstoff dafür fehlt. Landrat Jens Böther (CDU) und Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD) bedauern das. Dass der nötige Impfstoff nicht bereit stehe, sei ein Versagen der Bundespolitik, so Mädge.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.05.2021 | 13:30 Uhr