NATO-Übung läuft in Nordost-Niedersachsen an Stand: 02.05.2022 15:31 Uhr Auf den Truppenübungsplätzen in den Landkreisen Heidekreis, Celle und Lüchow-Dannenberg hat am Montag ein NATO-Manöver begonnen. Die Großübung "Wettinger Heide" soll bis zum 20. Mai dauern.

Rund 7.500 Soldatinnen und Soldaten aus neun Nationen sowie rund 2.000 Fahrzeuge nehmen auf den Truppenübungsplätzen in Munster und Bergen daran teil. Das teilte das Landeskommando Niedersachsen mit. Die Bundeswehr bereite sich darauf vor, 2023 die Schnelle Eingreiftruppe des nordatlantischen Bündnisses anzuführen, sagte ein Landeskommando-Sprecher gegenüber dem NDR in Niedersachsen. Neben der Bundeswehr entsenden Norwegen und die Niederlande die größten Kontingente in die Heide. Die Übung sei Teil einer seit Jahren geplanten Serie und stehe nicht unmittelbar im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, heißt es. Dennoch sende sie ein wichtiges Zeichen der Bündnis-Solidarität, so der Sprecher.

Viele Kolonnen auf öffentlichen Straßen im Nordosten

In der ersten Phase der Übung bis Freitag kann es im nordöstlichen Niedersachsen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen durch Militärkolonnen kommen. Betroffen sind laut dem Kreis Lüchow-Dannenberg vor allem die Bundestraßen 71, 191 und 248. Vom 7. bis 20. Mai würden in den umliegenden Landkreisen diverse militärische Schwertransporte erwartet.

