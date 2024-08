Stand: 19.08.2024 07:35 Uhr Illegale Müllabladung entpuppt sich als Schnitzeljagd

In Schnega (Landkreis Lüchow-Dannenberg) hat ein aufmerksamer Radfahrer am Samstag eine verdächtige Beobachtung gemacht. Nach Angaben der Polizei meldete der Mann eine Person, die an der Fußgängerunterführung Billerbeck vermeintlich illegal Müll entsorgte. Die Beamten stellten vor Ort jedoch fest, dass es sich nicht um Müll handelte. Die Person hatte für einen Kindergeburtstag einen Teil einer Schnitzeljagd zum Thema "Das Vermächtnis des Pharao" versteckt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.08.2024 | 08:30 Uhr