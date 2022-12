ICE-Unfall bei Harburg: Ein Gleis wieder freigegeben

Stand: 14.12.2022 07:21 Uhr

Nachdem an einem Bahnübergang in der Nähe von Hamburg am Dienstagmorgen ein ICE entgleist ist, bleibt ein Teil der Strecke nach Angaben der Deutschen Bahn weiterhin auf dem Unfallgleis gesperrt.