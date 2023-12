Stand: 06.12.2023 18:55 Uhr Hundeschnauze mit Klebeband zugebunden - Zeugen gesucht

Die Polizei im Heidekreis ermittelt gegen einen 49-Jährigen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht nun noch weitere Zeugen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fiel der 49-Jährige bereits am 21. November gegen 11 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz im Bereich des Soltauer Bahnhofs auf: Er hatte seinem Hund, einem Dobermann, die Schnauze mit Klebeband zugebunden. Einen Tag später beobachtete eine Zeugin, dass der Mann seinen Hund gegen 13.45 Uhr in der Heidlandstraße zu Boden warf und ihm sein Knie auf den Hals drückte. Zudem schlug der Mann dem Hund mit der Leine auf das Gesäß. Die Polizeiinspektion Heidekreis sucht nun weitere Zeugen zu den beschriebenen Vorfällen. Auch Hinweise zu noch unbekannten Vorfällen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer (05191) 938 00 entgegen.

