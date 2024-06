Stand: 04.06.2024 10:20 Uhr Hochwasser in Bayern: Tostedter DLRG-Vorsitzende im Einsatz

Beim Kampf gegen das Hochwasser in Süddeutschland haben die Einsatzkräfte in den letzten Tagen auch Unterstützung aus dem Landkreis Harburg bekommen. Magret Holste von der DLRG-Ortsgruppe Tostedt hilft den Kollegen in Bayern bei der Medienarbeit, unter anderem auch beim Besuch des Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) im Überschwemmungsgebiet am Montag. Sie war vor Ort, um die Medienarbeit zu koordinieren und über die Arbeit des DLRG zu informieren. Aus drei Bundesländern sind DLRG-Einheiten in die Hochwassergebiete gefahren, um zu helfen. Aus Niedersachsen wurde noch keine größere Hilfe angefordert.

Weitere Informationen Hochwasser: Polizei bestätigt drittes Todesopfer in Bayern Der Deutsche Wetterdienst hat alle Unwetterwarnungen aufgehoben. Die Hochwasserlage bleibt dennoch angespannt, die Donau in Passau hat einen Wasserstand von rund 9,35 Metern. (04.06.2024) extern

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.06.2024 | 06:30 Uhr