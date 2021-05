Stand: 14.05.2021 07:57 Uhr Hinweise auf zwei weitere Wolfsrudel in Niedersachsen

Im Nordosten Niedersachsens gibt es Hinweise auf weitere Wolfsrudel. Das hat die Landesjägerschaft mitgeteilt. Eines der Rudel soll in Wietzendorf im Heidekreis, ein anderes in Scheeßel im Landkreis Rotenburg leben. Den Beweis sollen Genetik-Proben liefern. Bereits bestätigt sind zwei Wolfspaare in Cuxhaven und in Wendisch Evern bei Lüneburg. Nachwuchs gibt es bei zwei Rudeln in Soltau und in der Göhrde. Insgesamt leben in Niedersachsen 34 bestätigte Wolfsrudel.

