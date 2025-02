Teile stürzen herab: Lüneburg fordert Sanierung von Vonovia-Häusern Stand: 20.02.2025 15:37 Uhr Im Lüneburger Stadtteil Kaltenmoor fallen Teile des Mauerwerks eines Wohnblocks herunter. Die Stadtverwaltung unterstreicht deshalb ihre Forderung an Vonovia, die Wohnungen dringend zu sanieren.

Baukontrolleure würden die schadhafte Stelle schon länger beobachten und hätten nun akuten Handlungsbedarf festgestellt, teilte die Hansestadt mit. Die Bauaufsicht ordnete sofort Sicherheitsmaßnahmen an. Zum Beispiel müsse ein Zaun aufgestellt und ein Schutzgerüst gebaut werden. Außerdem müsse Vonovia untersuchen, inwieweit die Schäden ins Innere des Gebäudes vorgedrungen sind. "Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel ausschöpfen, um den Druck auf Vonovia weiter zu erhöhen", so Lüneburgs Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch (Grüne).

Vielzahl von Klagen am Amtsgericht

Mieterinnen und Mieter beklagen seit Jahren Missstände in den Wohnkomplexen in Kaltenmoor. Beim Amtsgericht Lüneburg liegen nach Angaben eines Sprechers "eine Vielzahl von Klagen" vor, die die Wohnanlage betreffen. Ein Bewohner habe unter anderem von Rissen und von Schimmel in den Wohnungen berichtet, sowie von Trümmerteilen, die ab und zu von der Fassade oder vom Dach fielen. Die Stadt Lüneburg hatte 2023 Gespräche über einen möglichen Kauf der Wohnungen von Vonovia aufgenommen. Allerdings riet die Verwaltung schließlich davon ab, weil weder der Kauf noch die notwendige Sanierung für die Stadt wirtschaftlich umsetzbar sei. Der Wohnungskonzern Vonovia hatte erst Ende Januar betont, in den vergangenen Jahren bereits zehn Millionen Euro in die Häuser in Kaltenmoor investiert zu haben.

