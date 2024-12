Stand: 08.12.2024 11:55 Uhr Harsefeld: Mann fordert 13-Jährige auf, ins Auto zu steigen

Ein dunkel gekleideter Unbekannter hat eine 13-Jährige in Harsefeld (Landkreis Stade) aufgefordert, in sein Auto einzusteigen. Laut Polizei gab er der Schülerin ein entsprechendes Handzeichen. Die 13-Jährige sei aber nicht darauf eingegangen und weggelaufen, so ein Polizeisprecher. Die Jugendliche hatte den Vorfall selbst der Polizei geschildert. Ihren Angaben nach fuhr der Unbekannte einen Transporter oder ein ähnlich großes Fahrzeug. Die Schülerin habe sich völlig richtig verhalten, so die Polizei. Sie sucht nach Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer (04164) 888 260 melden. Auch bitten die Beamten Eltern, ihre Kinder zu sensibilisieren: Sie sollten von Fremden keine Geschenke annehmen und nicht in Autos von Unbekannten steigen.

