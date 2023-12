Stand: 04.12.2023 07:34 Uhr Harsefeld: 500.000 Euro Schaden nach Wohnungsbrand

In Harsefeld (Landkreis Stade) ist am Wochenende bei einem Wohnungsbrand etwa eine halbe Million Euro Schaden entstanden. Das schätzt die Feuerwehr. Samstagnachmittag war in der Erdgeschosswohnung aus noch unklarer Ursache ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Bewohner waren nicht zuhause, als das Feuer ausbrach. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor er auf andere Wohnungen übergriff. Die Brandwohnung und die Wohnung darüber sind nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.12.2023 | 06:30 Uhr