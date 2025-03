Großbrand in Dollern zerstört mehrere Reetdachhäuser - Millionenschaden

Stand: 10.03.2025 10:10 Uhr

In Dollern im Landkreis Stade sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nach einem Feuer in einem Stall mehrere Reetdachhäuser abgebrannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2,5 Millionen Euro.