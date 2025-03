Großbrand in Dollern: Brandursache bleibt wohl ungeklärt Stand: 12.03.2025 08:37 Uhr Vor einer Woche sind in Dollern (Landkreis Stade) zwei Reetdachhäuser abgebrannt, ein weiteres wurde stark beschädigt. Nun hat die Polizei mit einem Brandexperten die Reste der Gebäude untersucht.

Aus welchem Grund das Feuer ausgebrochen war, konnte nicht mehr zweifelsfrei festgestellt werden, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Grund seien die starke Hitzeentwicklung bei dem Brand und die durch die Löscharbeiten entstandenen Schäden. Die Brandursache werde daher vermutlich ungeklärt bleiben, hieß es. Hinweise auf Brandstiftung gibt es den Ermittlern zufolge nicht.

Brand brach in einem Stall aus

Anwohner hatten in der Nacht die Feuerwehr alarmiert, da ein Brand in einem Stallgebäude ausgebrochen war. Das Feuer griff schnell auf zwei nebenstehende Wohnhäuser über, so die Polizei. Die Bewohner wurden demnach nicht verletzt, da sie sich rechtzeitig ins Freie retten konnten oder zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause waren. Auch eine Lagerhalle musste laut Feuerwehr gelöscht werden. Ein weiteres Reetdachhaus in der Nähe wurde zudem vorsorglich bewässert. Wo genau das Feuer in dem Stall ausbrach, lässt sich den Ermittlern zufolge nicht mehr feststellen.

Polizei schätzt Schaden auf 2,5 Millionen Euro

Der bei dem Brand vollständig zerstörte Stall wurde mit einem Bagger abgerissen, hieß es. Eines der Reetdachhäuser brannte demnach bis auf die Grundmauern nieder, beim zweiten Wohnhaus wurde der Dachstuhl schwer beschädigt. Der Schaden liegt nach ersten Schätzung von Polizei und Feuerwehr bei rund 2,5 Millionen Euro. Insgesamt waren bis in die frühen Morgenstunden 210 Feuerwehrleute aus Stade und Horneburg im Einsatz. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gemeinde wurde vor starker Rauchentwicklung gewarnt

Die Ortsdurchfahrt Dollern sowie die Bundesstraße 73 wurden zeitweise vollständig gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen sei es laut Feuerwehr dadurch aber nicht gekommen. Für die Gemeinde Dollern bestand zwischenzeitlich eine Warnmeldung wegen der starken Rauchentwicklung und des Rußniederschlags.

