Stand: 16.07.2024 10:36 Uhr Grab auf jüdischem Friedhof in Lüneburg beschädigt

Auf dem jüdischen Friedhof in Lüneburg haben Unbekannte einen Grabstein beschädigt. Ein Passant hatte am Sonntag entdeckt, dass der Stein stark verrußt war. Vor Ort fand die Polizei dann ein verkohltes Kantholz, das offenbar in Brand gesetzt worden war. Ersten Ermittlungen zufolge sei der Schaden in den vergangenen Tagen entstanden, hieß es. Aktuell geht die Polizei nach eigenen Angaben nicht von einer politisch motivierten Tat oder einer gezielten Schändung des Grabes aus. Die Ermittlerinnen und Ermittler vermuten Vandalismus. Dennoch sei der Staatsschutz an den weiteren Ermittlungen beteiligt, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min