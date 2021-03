Stand: 02.03.2021 10:25 Uhr Göhrde-Morde: Chef-Ermittler Schubbert wird versetzt

Die Polizeidirektion Lüneburg hat den Leiter der Ermittlungsgruppe Göhrde, Jürgen Schubbert, in den Landkreis Celle versetzt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Schubbert hatte zuvor gerichtlich erstritten, seinen Ruhestand hinausschieben zu dürfen, um weiter zu den Göhrde-Morden ermitteln zu können. Die Polizeidirektion Lüneburg will das aber offenbar nicht: Schubbert soll nun die Polizeistation in Lachendorf leiten. Die Direktion begründet den Schritt damit, dass sie die Ermittlungsgruppe umstrukturiert hat. Schubberts Anwältin hält dies für einen rechtswidrigen Schritt. Zudem führe der neue Dienstort dazu, dass sich Schubberts Arbeitsweg mehr als verdoppelt. Im Eilverfahren hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg zuvor entschieden, dass die Polizeidirektion den erfahrenen Kriminalisten weiterbeschäftigen muss. Einen Rechtsanspruch auf seinen Posten als Ermittlungsgruppen-Leiter ergibt sich daraus aber nicht - das sieht auch seine Anwältin so. Sie will nun Schubberts Versetzung nach Lachendorf verhindern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.03.2021 | 08:30 Uhr