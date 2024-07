Stand: 31.07.2024 11:08 Uhr Gleisbauarbeiten in Schnega: Bahnstrecke nach Uelzen gesperrt

Die Deutsche Bahn sperrt in der Nacht auf Donnerstag die Strecke Uelzen-Stendal wegen Gleisbauarbeiten in Schnega (Landkreis Lüchow-Dannenberg). Am Montag um fünf Uhr sollen die Bahnen dem Unternehmen zufolge dann wieder wie normal rollen. Anstelle der ausfallenden Regionalzüge sind Ersatzbusse eingeplant. In den kommenden fünf Tagen plant die Bahn unter anderem ein Überholgleis in Schnega in Betrieb zu nehmen. Die Strecke gewinne dadurch deutlich an Kapazität, heißt es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 31.07.2024 | 06:30 Uhr