Stand: 08.10.2020 11:11 Uhr Gesang wegen Gorleben-Aus: Kosten in Höhe von 4.200 Euro

Die Ende September abgebrochene Sitzung des Kreistages Lüchow-Dannenberg kostet den Landkreis rund 4.200 Euro. Eine Kreissprecherin bestätigte NDR 1 Niedersachsen einen entsprechenden Zeitungsbericht. Der Betrag setze sich unter anderem aus Sitzungsgeldern, aus Personalkosten und erneuten Mietkosten für das "Verdo" in Hitzacker zusammen. Die Kreistagssitzung wird am 26. Oktober nachgeholt. Sie war in der vergangenen Woche aus Sorge vor einer Corona-Gefahr abgebrochen worden, weil ein Abgeordneter ein Freudenlied angestimmt hatte - an dem Tag war bekannt geworden, dass Gorleben als Endlagerstandort ausscheidet.

