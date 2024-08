Stand: 28.08.2024 15:48 Uhr Fluch und kein Segen: Seniorin um 20.000 Euro betrogen

Diese Betrugsmasche bezeichnet selbst die Polizei als skurril. Eine 71-Jährige in Rotenburg glaubte, unter einem Fluch zu leiden. Zwei Frauen hätten die Seniorin davon überzeugt, so die Polizei. Um sich von dem Fluch zu befreien, sollte die 71-Jährige am Dienstag 20.000 Euro Bargeld übergeben. Das habe sie um 12 Uhr mittags in der Fußgängerzone in Rotenburg auch getan. Den Betrug merkte sie demnach erst, nachdem die beiden Täterinnen mit dem Geld verschwunden waren. Details dazu konnte die Polizei auf Nachfrage vorerst nicht nennen. Die Täterinnen sollen zwischen 55 bis 65 Jahre alt sein, von kräftiger, korpulenter Statur und dunkles, schulterlanges Haar tragen, das zusammengebunden war. Sie trugen einen langen Rock, eine weiße Bluse und ein rotes T-Shirt, hieß es. Zeugen sollen sich bei der Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer (04261) 94 70 melden.

