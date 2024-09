Stand: 04.09.2024 11:08 Uhr Flinten, Büchsen, Pistolen: Jäger schießen Meisterschaft aus

Der Deutsche Jagdverband erwartet ab Mittwoch rund 700 Jägerinnen und Jäger aus ganz Deutschland in Garlsorf (Landkreis Harburg) zu seiner Bundesmeisterschaft. Bis zum 7. September messen sich die Teilnehmenden im so genannten jagdlichen Schießen. Der Schießstand in Garlstorf ist nach 2012 und 2017 schon zum dritten Mal Austragungsort. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schießen dabei sowohl mit Flinten und Büchsen als auch mit Kurzwaffen.

