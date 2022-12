Stand: 05.12.2022 15:11 Uhr Fische aus Zuchtbetrieb im Landkreis Stade geklaut

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag in Deinste (Landkreis Stade) Störe mit einem Gesamtgewicht von rund 200 Kilogramm gestohlen. Dazu hatten die Diebe zunächst das Wasser aus dem Becken eines Fischzuchtbetriebes abgelassen. Etwa die Hälfte der in dem Becken lebenden Fische ließen die Täter auf dem Trockenen liegend zurück. Sie können vermutlich nicht mehr gerettet werden. Es entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass die Fische mit einem Transporter oder Anhänger vom Tatort entfernt wurden und bittet Zeugen um entsprechende Hinweise. Auch verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Fischwilderei nimmt die Polizeistation Fredebeck unter der Telefonnummer (04149) 93 35 10 entgegen.

