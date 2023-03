Stand: 27.03.2023 08:12 Uhr Feuerwehr rettet neugeborenes Kälbchen aus Matschloch

Spaziergänger haben am Sonntagnachmittag ein neugeborenes Kälbchen entdeckt, das in einem Matschloch zu ertrinken drohte. Nach Angaben der Feuerwehr war ihnen zuvor eine Kuh auf einer Weide im Lüneburger Ortsteil Ebensberg aufgefallen, die aufgeregt vor dem Schlammloch stand. Ein Feuerwehrsprecher vermutet, dass das Kälbchen bei der Geburt in das Matschloch gefallen war. Es habe die Nase kaum über der Wasseroberfläche halten können und drohte zu ertrinken, so die Feuerwehr. Den Einsatzkräften gelang es, das Tier aus dem Matsch zu ziehen und mit Stroh trocken zu reiben.

