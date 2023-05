Stand: 31.05.2023 06:26 Uhr Feuer in Hanstedt: Polizei geht von Brandstiftung aus

Ein Feuer hat am Dienstagnachmittag ein Wohn- und Bürogebäude in Hanstedt (Landkreis Harburg) schwer beschädigt. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Experten der Polizei fanden mehrere Brandherde. Das deute auf Brandstiftung hin, so eine Polizeisprecherin. Der Bürokomplex könne derzeit nicht betreten werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 31.05.2023 | 06:30 Uhr