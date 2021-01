Stand: 21.08.2019 06:45 Uhr Fertighaus aus den 60ern wird Museumsstück

Das Freilichtmuseum am Kiekeberg (Landkreis Harburg) widmet sich mit einem Großprojekt den Wiederaufbaujahren zwischen 1950 und 1970. Für gut sechs Millionen Euro baut das Museum eine komplette Straße nach - mit Originalhäusern. Besucher sollen in der geplanten "Königsberger Straße" erleben können, wie die Menschen in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg gelebt haben. Welcher Aufwand hinter dem Großprojekt steckt, war am Dienstag in Winsen zu erahnen: Dort wurde nahe der Innenstadt ein komplettes Haus abgebaut.

Von Winsen nach Rosengarten-Ehestorf

Das war nur der erste Schritt: In der Nacht ist es per Tieflader ins Freilichtmuseum am Kiekeberg nach Rosengarten-Ehestorf am südlichen Stadtrand von Hamburg gebracht worden. Dort soll es in der "Königsberger Straße" wieder aufgebaut werden. Das wird allerdings länger dauern: Erst in zwei Jahren soll es dort zu besichtigen sein.

Eingerichtet im Stil der 1970er-Jahre

Bei dem Gebäude handelt sich um ein Quelle-Fertighaus aus dem Jahr 1966. Eingerichtet war es bis zum Tod seiner Bewohner im Stil der 70er-Jahre. Die Familie hat das Haus samt Mobiliar dem Freilichtmuseum vermacht.

