Stand: 20.07.2024 16:16 Uhr Feierliches Gelöbnis: Soldatinnen und Soldaten in Rotenburg

In Rotenburg (Wümme) haben am Samstag mehrere Hundert Soldatinnen und Soldaten feierlich ihr Gelöbnis abgelegt. Zu dem Anlass kam auch die Wehrbeauftragte des Bundestags Eva Högl (SPD). Die 250 Offiziersanwärterinnen und -anwärter sowie Rekrutinnen und Rekruten kamen vom Versorgungsbataillon 141 aus Munster, dem Sanitätsregiment 4 aus dem nordrhein-westfälischen Rheine und vom Jägerbataillon 91 aus Rotenburg. Zu diesem Anlass und weil die Feier auf den 80. Jahrestag des Attentats auf Adolf Hitler fiel, wollte Eva Högl (SPD) der Vereidigung beiwohnen. Rund um die Feierlichkeiten gab es ein Rahmenprogramm. Bereits am Vormittag wurden das gepanzerte Transportfahrzeug GTK Boxer, weitere Schwerlastfahrzeuge und die persönliche Kampfausstattung der Rotenburger Sanitätssoldatinnen und -soldaten vorgestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.07.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundeswehr