Stand: 22.02.2022 15:23 Uhr Februar-Baby: Theo kommt am 22.02. um 2.22 Uhr zur Welt

Am 22.02.2022 um 2.22 Uhr: Der keine Theo ist im Stader Elbe Klinikum zu einem ganz besonderen Zeitpunkt geboren worden. Geplant war der Geburtstermin nicht. Als sie am Vorabend gegen 23 Uhr mit Wehen in die Klinik kam, habe sie allerdings gehofft, dass sich die Geburt bis nach Mitternacht hinauszögert, um den 22. Februar zu erreichen, sagte die Mutter des Jungen am Dienstag nach der Geburt. Der Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Dr. Thorsten Kokott freute sich zusammen mit den glücklichen Eltern: "Ein solches Timing ist wirklich selten. Jede Geburt und jedes Neugeborene ist auch für uns als Team etwas ganz Besonderes. Aber der kleine Theo hat jetzt schon die Herzen im Sturm erobert. Ich wünsche ihm und der Familie nur das Allerbeste!"

