Fall Konert: Polizei sucht erneut nach Leiche

Die Polizei hat im Landkreis Lüchow-Dannenberg erneut nach der Leiche der seit 2001 vermissten Katrin Konert gesucht. Man sei einem neuen Hinweis nachgegangen, sagte ein Polizeisprecher. Unweit von Bergen an der Dumme, dort wo die damals 15-Jährige am 1. Januar 2001 letztmals gesehen wurde, habe man Sondierungs- und erste Grabungsarbeiten durchgeführt. Die Arbeiten sollen am Dienstag weitergehen.

"Müssen dem Hinweis nachgehen"

Man gehe einem bereits im Dezember eingegangenen Hinweis zum Ablageort der Leiche nach, erklärte der Polizeisprecher. "Ob es sich hierbei um eine relevante Spur oder ob es sich um eine Irreführung durch einen falschen Hinweis handelt, kann bis dato nicht abschließend bewertet werden", sagte er. "Aus kriminalistischer Sicht ist jedoch eine Suchmaßnahme erforderlich."

Mehr als 90 Hinweise seit Oktober 2018

Die Polizei geht im Fall der verschwundenen Katrin Konert von einem Tötungsdelikt aus. Im vergangenen Oktober hatte die Polizei einen Neustart der Ermittlungen angekündigt. So wurde eine von so genannten Profilern beratene Gruppe mit acht Beamten eingerichtet, die Belohnung wurde auf 10.000 Euro verdoppelt. Seit Oktober sind bisher mehr als 90 Hinweise eingegangen, so der Sprecher der Polizeiinspektion Lüneburg.

