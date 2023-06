Stand: 02.06.2023 22:06 Uhr Enorme Rauchentwicklung nach Brand in Recycling-Betrieb

Ein Feuer bei einem Recycling-Betrieb in Oldendorf-Himmelpforten (Landkreis Stade) hat am Freitagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Rund 120 Kubikmeter Restmüllschredderware waren gegen 19 Uhr aus unbekannter Ursache in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Gebäude oder Personen waren nicht betroffen. Rund 200 Einsatzkräfte rückten an, um das Feuer zu löschen. Nach Angaben der Polizei wurden aufgrund der enormen Rauchentwicklung Schadstoffmessungen in der Luft vorgenommen. Die angrenzende Kreisstraße 57 wurde am Abend für die Löscharbeiten gesperrt. Anwohnende werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungs-und Klimaanlagen auszuschalten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.06.2023 | 08:00 Uhr