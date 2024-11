Stand: 21.11.2024 14:54 Uhr Elfjähriger von Auto angefahren und zurückgelassen

Am Mittwochnachmittag ist in Stelle (Landkreis Harburg) ein Elfjähriger von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, war offenbar ein dunkler Wagen an dem Unfall beteiligt. Der Junge hatte sein Fahrrad über eine Kreuzung schieben wollen, als er von dem Auto erfasst wurde, so die Polizei. Der Elfjährige sei gestürzt und habe für kurze Zeit das Bewusstsein verloren. Der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens habe noch einmal zurückgesetzt und sei dann davon gefahren, ohne sich um das Kind zu kümmern. Eine Passantin habe dem leicht verletzten Kind geholfen. Der Junge sei daraufhin nach Hause gegangen. Erst später wurde er im Krankenhaus untersucht. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls und besonders die Ersthelferin, sich unter der Telefonnummer (04174) 66 89 80 zu melden.

