Stand: 30.01.2023 06:40 Uhr Eiswette in Neu Darchau: Elbe nicht zugefroren

Auch zum Jubiläum der 25. Eiswette war die Elbe bei Neu Darchau (Landkreis Lüchow-Dannenberg) am Samstag nicht gefroren. Aber der Klimawandel ist kein Ausschlusskriterium für Eis auf dem Fluss, heißt es vom Sprecher des Eisrates. Zuletzt hatte es im Dezember Eisschollen gegeben, sodass sogar der Fährbetrieb bei Bleckede zeitweilig eingestellt werden musste, sagte Jörg Neben, Sprecher des Eisrates. Grund dafür sei, dass durch den Klimawandel weniger Wasser in der Elbe fließe. So könne sich Eis schneller bilden als bei einem hohen Pegelstand. Das gleiche die gestiegenen Temperaturen im Vergleich zu früheren Wintern in gewisser Weise aus und mache es nicht unwahrscheinlich, dass die Elbe Ende Januar auch mal gefroren ist.

