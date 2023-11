Stand: 20.11.2023 13:18 Uhr Einbruchserie bei Feuerwehren im Landkreis Stade

Insgesamt sechs Einbrüche sind der Polizei Stade am Wochenende aus Brobergen, Breitenwisch, Großenwöhrden, Estorf und Oldendorf im Landkreis Stade gemeldet worden. Dabei waren Gerätehäuser und Vereinsheime von Feuerwehren und eine Unterkunft des Deutschen Roten Kreuzes das Ziel der Einbrecher. Laut Polizei entstanden an den sechs Tatorten Einbruchschäden von mehren Tausend Euro. Die Einbrecher entwendeten zudem einen Laptop und einen Beamer. Die Einsatzbereitschaft der Ortswehren wurde durch die Einbrüche nicht eingeschränkt. In Buxtehude und Harsefeld verschafften sich Einbrecher Zutritt in Privathäuser.

