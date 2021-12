Stand: 04.12.2021 13:17 Uhr Drochtersen: 22-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall

Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist am Freitagabend bei Drochtersen (Landkreis Stade) tödlich verunglückt. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der Mann in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er kam von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Das Auto wurde danach in den Straßengraben geschleudert. Einsatzkräfte befreiten den 22-Jährigen aus dem Wrack. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er noch an der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer (04143) 91 23 40 zu melden.

