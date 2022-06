Drei Tote: Nachbarschaftsstreit bei Uelzen offenbar eskaliert Stand: 10.06.2022 22:21 Uhr Blutiges Ende eines mutmaßlichen Nachbarschaftsstreits: In Bienenbüttel (Landkreis Uelzen) sind am Freitag bei einer Gewalttat drei Menschen ums Leben gekommen.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurden auf benachbarten Wohngrundstücken drei Tote gefunden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe es eine blutige Auseinandersetzung zwischen den Nachbarn gegeben, so die Polizei. Demnach war es bereits in den Mittagsstunden im Ortsteil Bargdorf zur tödlichen Konfrontation gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand eskalierte ein Streit zwischen einem 85-Jährigen und einem 62-Jährigen, der mit seiner 61-jährigen Ehefrau das Nachbargrundstück bewohnte. Gegen 12.15 Uhr hörten Anwohner Schüsse und Schreie und alarmierten die Polizei.

Der mutmaßliche Täter hatte legal Waffen

Ein Großaufgebot von Spezial-Einsatzkräften aus Hamburg und Hannover habe den Bereich weiträumig abgesperrt. Die Beamten fanden das Ehepaar sowie den 85-jährigen Nachbarn nur noch tot vor. Auf den 85-Jährigen waren als Jäger mehrere Schusswaffen legal zugelassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an, wie es hieß.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 10.06.2022 | 21:45 Uhr