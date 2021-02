Stand: 03.02.2021 07:50 Uhr Drage: Totes Ehepaar in Einfamilienhaus entdeckt

In der Gemeinde Drage im Landkreis Harburg sind am Mittwoch in einem Einfamilienhaus die Leichen eines Ehepaares gefunden worden. Nach Angaben der Polizei hat der 57-jährige Mann offenbar zuerst seine 56-jährige Frau mit einem scharfen Gegenstand getötet und sich dann selbst das Leben genommen. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es derzeit nicht heißt es. Die genauen Hintergründe sind noch unklar, die Ermittlungen dauern an.

