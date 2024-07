Stand: 23.07.2024 09:01 Uhr Diebstahl von Lkw-Aufliegern: Polizei nimmt Verdächtige fest

Die Polizei im Heidekreis hat zwei mutmaßliche Diebe von Sattelschlepper-Aufliegern geschnappt. Gegen die 46 und 52 Jahre alten Männer wird nach Angaben eines Polizeisprechers wegen Diebstahls und versuchten Diebstahls ermittelt. In einem Industriegebiet in Soltau war Ende vergangener Woche ein Kühlauflieger im Wert von 80.000 Euro gestohlen worden. An der gleichen Stelle habe dann in der Nacht zum Montag ein Mitarbeiter zwei Männer beobachtet, die einen weiteren Kühlauflieger entwendeten, so der Sprecher. Der Mitarbeiter rief die Polizei, die fand den gestohlenen Auflieger auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 71. Die beiden Männer wurden festgenommen, einer von ihnen hatte sich in einem Maisfeld versteckt und wurde mithilfe einer Drohne gefunden. Beide Verdächtige sitzen laut Polizei seit Montag in Untersuchungshaft. Nun werde geprüft, ob sie auch für den Diebstahl Ende vergangener Woche verantwortlich sind.

