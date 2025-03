Stand: 31.03.2025 12:43 Uhr Dank Hinweis eines Lokführers: Kabeldieb in Munster gefasst

Beamte der Bundes- und Landespolizei haben nach dem Hinweis eines Lokführers am Sonntag in Munster (Heidekreis) einen Kabeldieb vorläufig festgenommen. Nach Angaben einer Sprecherin hatte der Lokführer den 31-Jährigen dabei beobachtet, wie er an Kabeln in der Nähe der Bahnstrecke hantierte. Dann sei der Mann in ein angrenzendes Waldgebiet geflohen, so die Sprecherin. Im Rahmen einer Fahndung wurde er in der Nähe gestellt. Am Tatort fand die Polizei zum Abtransport aufgerollte Kabel. Im Kofferraum des Mannes entdeckten die Beamten zudem einen Seitenschneider und etwa zehn Kilogramm Kabel. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich bei den Kabeln ebenfalls um Diebesgut, so die Polizei. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min